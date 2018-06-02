Apple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOS

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Компания Apple разрешила Telegram выпустить в App Store новую версию программы для пользователей мобильной операционной сети iOS, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Apple только что рассмотрела последнее обновления Telegram для iOS, и мы смогли отправить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в AppStore", - сообщил Дуров в своем Telegram-канале в пятницу.

"Спасибо, Apple!" - написал он.

Как следует из описания новой версии Telegram под номером 4.8.2, в настоящее время уже доступной для российских пользователей iOS в AppStore, она содержит в себе ряд нововведений, в том числе обновление порядка процесса обработки персональных данных в соответствии с регламентом GDRP (General Data Privacy Regulation).

Ранее Дуров жаловался на то, что Apple не разрешает Telegram загрузить обновление для iOS после того, как российски власти потребовали удалить приложение из AppStore (в частности, из-за этого перестали работать стикеры).

28 мая Роскомнадзор во второй раз потребовал от Apple удалить Telegram из своего онлайн-магазина. Компании дали месяц на то, чтобы принять решение по этому вопросу. В российском ведомстве заявили, что, если американская компания не согласится избавиться от приложения, будут возможны действия "по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple".