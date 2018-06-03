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В Киеве обокрали квартиру Кирилла Вышинского

По словам адвоката главреда "РИА Новости Украина", пока неизвестно, что именно пропало, но в квартире все перевернуто

В Киеве обокрали квартиру Кирилла Вышинского
Фото: ТАСС, Архип Верещагин

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене и в настоящее время находящегося под арестом, в воскресенье проникли неизвестные, в результате чего из нее пропали некоторые вещи, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский.

"В воскресенье в квартиру было совершено незаконное проникновение. Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Пропало несколько вещей, но какие именно - пока точно неизвестно", - сказал он в комментарии агентству в воскресенье вечером.

Адвокат отметил, что в настоящее время полиция документирует факт происшествия и проводит необходимые оперативные мероприятия.

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15 мая 2018 года в Киеве задержали руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье о госизмене. 17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского до 13 июля.

Адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения, хотя статья о госизмене альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает.

1 июня Кирилл Вышинский, у которого двойное гражданство, в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области по обжалованию избрания ему меры пресечения заявил о выходе из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в освобождении.

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Теги: Украина, Кирилл Вышинский
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