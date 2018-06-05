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Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 62 человек, сообщил в понедельник глава Национального института судебной экспертизы страны Фануэль Гарсиа. Он отметил, что 13 жертв опознаны.

Ранее сообщалось о 38 погибших и около 300 пострадавших.

По информации Управления по предупреждению стихийных бедствий Гватемалы, последствия извержения затронули около 2 млн жителей страны.

Кроме того, геологическая служба США сообщила ранее в понедельник, что у берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Ранее президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения. Власти были вынуждены эвакуировать более 3 тыс. человек из опасного района, в том числе из города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.

Извержение началось в воскресенье, оно стало вторым в этом году.

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Теги: Гватемала
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