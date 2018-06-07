В случае успеха саммита в Сингапуре Трамп пригласит Ким Чен Ына в Белый дом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп готов пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына в США в случае успеха саммита, запланированного на 12 июня в Сингапуре.

"Я, конечно же, пригласил бы Ким Чен Ына посетить США, если переговоры на саммите пройдут хорошо", - сказал Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. При этом президент США отметил, что пригласит лидера КНДР в Белый дом, а не в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

"Я думаю, что мы добьемся большого успеха, но я не думаю, что это произойдет за одну встречу - на это потребуется больше времени", - добавил Трамп. По его словам, первым шагом на пути нормализации отношений могло бы стать соглашение об окончании Корейской войны.

"Да, мы непременно могли бы подписать соглашение, мы рассматриваем этот вопрос и обсуждаем его с (северокорейской стороной - ИФ) и с другими сторонами. Это возможно, но это было бы только начало и самая легкая часть", - заявил президент США.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.