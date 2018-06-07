Помпео рассказал о личном обещании Ким Чен Ына отказаться от ядерной программы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе подготовки к саммиту с американским президентом Дональдом Трампом подтвердил свою готовность к денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Он лично сообщил мне, что готов к денуклеаризации, что он понимает, нынешняя модель не работает", - сказал он журналистам в Белом доме.

По словам Помпео, "тот факт, что два лидера сядут за стол переговоров, показывает, что обе стороны настроены очень серьезно". "Наши усилия дают нам надежду, что мы сможем достичь реального успеха там, где раньше прогресс не наблюдался", - сказал он.

"Президент Трамп признает стремление КНДР обеспечить свою безопасность и готов обеспечить, чтобы КНДР, которая откажется от своего оружия массового поражения, была в безопасности", - добавил Помпео.

Ранее ЦРУ представило доклад, в котором усомнилось в реальности намерений Ким Чен Ына провести денуклеаризацию.