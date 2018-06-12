Властям РФ и в США отправили запросы о пропавшем в Афганистане советском летчике

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Запросы об оказании помощи в поисках советского летчика, пропавшего без вести в 1987 году во время войны в Афганистане и якобы найденного недавно живым, направлены в МИД России, руководству Госдумы и партнерам в США, сообщил председатель межведомственной российско-американской комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести генерал-полковник Валерий Востротин.

"Рассчитываем, прежде всего, на помощь по парламентской и дипломатической линиям", - заявил он "Интерфаксу" во вторник.

Востротин уточнил, что в адрес руководства российского внешнеполитического ведомства, парламента и американским коллегам направлены информационные письма с просьбой о помощи в розыске пропавшего без вести в 1987 во время войны в Афганистане советского летчика Сергея Пантелюка, который якобы жив и готов вернуться на родину. "В письмах также упомянуты и другие фамилии советских летчиков, звучавших в СМИ после того, как была обнародована первичная информация о пропавшем без вести во время афганской войны военнослужащем ", - сказал генерал-полковник.

Он отметил, что по данному поводу будет лично встречаться с председателем со стороны США российско-американской комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести.

1 июня СМИ сообщили, что пропавший без вести во время войны в Афганистане в 1987 году советский летчик найден живым. Позднее газета "Коммерсантъ" сообщила, что его, вероятно, зовут Сергей Пантелюк.

В СМИ также упоминались фамилии советских летчиков Александра Миронова и Александра Баранова, пропавших без вести в ходе военной кампании, которую вел в Афганистане Советский Союз в 70-80-х годах прошлого века.

9 июня пресс-атташе российской дипмиссии в Исламабаде Вячеслав Сентюрин заявил "Интерфаксу", что российские дипломаты в Пакистане проверяют сообщения СМИ о якобы найденном советском летчике, пропавшем без вести во время войны в Афганистане, однако для проведения полноценного расследования нужен официальный запрос.

Тем временем, в посольство РФ в Кабуле также не поступало обращений в связи с ситуацией с предположительно пропавшим в Афганистане советском летчике Сергее Пантелюке, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе российской дипмиссии Алексей Косарев.