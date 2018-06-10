Макрон призвал "исправить ошибки прошлого" в отношениях с Россией

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в воскресенье, что считает важным выстраивать тесные отношения с Россией, так как это позволит устранить ряд проблем.

"Я верю в важность отношений с Россией. Несколько недель назад я посетил Санкт-Петербург. Я хотел бы больше работать с президентом Путиным, не проявляя при этом наивности и снисходительности", - сказал он на пресс-конференции в Канаде.

Президент Франции выразил уверенность, что "мы можем исправить ошибки прошлого, потому что я убежден, что Россия - великая европейская держава. Я думаю, что по вопросам экономики, политики, коллективной безопасности и кибербезопасности мы можем добиться результатов и должны работать вместе".