В мире

Страны G7 предложили контактировать с РФ для решения региональных и глобальных кризисов

При этом страны G7 готовы в случае необходимости к новым санкциям против РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Руководители стран G7 призвали Россию выполнять международные обязательства и выразили готовность в случаях, когда это необходимо, контактировать с Москвой для поисков решения глобальных и региональных проблем. При этом лидеры стран G7 осудили Россию за присоединение Крыма и предупредили, что будут готовы вводить новые санкции против Москвы, если этого потребуют обстоятельства.

"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обязанности постоянного члена СБ ООН и поддерживать мир и безопасности во всем мире", - говорится в итоговом коммюнике участников саммита.

В документе отмечается, что страны G7, в то же время, будут "контактировать с Россией для решения региональных и глобальных проблем в тех случаях, когда это - в наших интересах".

"Мы вновь осуждаем незаконное присоединение Крыма и по-прежнему выступаем за суверенитет, независимость и территориальную целостностью Украины в признанных на международном уровне границах", - отмечается в совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита G7.

"Мы готовы принимать дальнейшие ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которая платит Россия (за свои действия - ИФ) в случае, если шаги российской стороны нас к этому подтолкнут", - подчеркнули лидеры G7.

Также они выразили готовность поддерживать российское гражданское общество.

В документе говорится, что санкции против РФ действуют "в связи с тем, что Россия не может обеспечить полное выполнение собственных обязательств в рамках Минских договоренностей, а также - с учетом нарушения суверенитета Украины".

Участники саммита поддержали усилия в рамках "Нормандского формата" и ОБСЕ по решению конфликта на Украине.

Как сообщалось, страны G7 сумели по итогам саммита согласовали совместное коммюнике. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается одобрять это заявление, так как он недоволен заявлениями премьера Канады Джастина Трюдо.

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Теги: Россия, Крым, G7
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