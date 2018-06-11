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Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Есть обновление от 08:33

В случае успеха саммита в Сингапуре второй раунд переговоров может пройти в июле

Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Ким Чен Ын в Сингапуре
Фото: Reuters

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успеха саммита в Сингапуре, сообщает в понедельник южнокорейское издание "Чунан Ильбо".

По его сведениям, приглашение американскому лидеру передал во время своего визита в Вашингтон в начале июня зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который привез Трампу письмо от Ким Чен Ына.

Предполагается, что второй раунд состоится в июле; если он пройдет удачно, третий раунд переговоров может пройти осенью в Вашингтоне.

Между тем, успех саммита в Сингапуре, несмотря на масштабную подготовку, будет зависеть от личной встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, считают представители Южной Кореи. От делегаций вряд ли многое зависит - в их задачу входит "подготовить все для лидеров, которым останется подписать соглашение в качестве официального ритуала".

Сеул заявляет, что был готов сыграть вспомогательную роль для достижения договоренностей и провести трехсторонний саммит, для чего южнокорейский президент Мун Чжэ Ин мог вылететь в Сингапур. "Однако, как следует из нынешней ситуации, все пошло не таким путем", - добавил он.

Северокорейское телеграфное агентство ЦТАК, которое до этого молчало об отъезде Ким Чен Ына, в понедельник сообщило, что лидер КНДР прибыл в Сингапур, и отметило: "На переговорах (с США - ИФ) будет поднят широкий круг вопросов, касающихся установления новых отношений между КНДР и США, проблемы построения механизма обеспечения долгосрочного и прочного мира на Корейском полуострове, денуклеаризации полуострова, и другие темы представляющие общий интерес, что является требованием изменяющейся эпохи".

Ким Чен Ын, как сообщают СМИ, встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном и поблагодарил его за организацию встречи с Трампом. "По моим ожиданиям, саммит будет очень успешным", - сказал северокорейский руководитель.

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Теги: Ким Чен Ын, КНДР, Дональд Трамп, США, Сингапур
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