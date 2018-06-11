В Тбилиси задержаны трое демонстрантов, разбивших палатки на проезжей части

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники грузинской полиции задержали утром в понедельник на площади перед парламентом в Тбилиси трех участников начавшейся накануне акции протеста под требованием "восстановления справедливости".

Ранее сообщалось, что участники акции приняли решение установить палатки на проезжей части проспекта Руставели. Полицейские не препятствовали этим действиям, однако рано утром они окружили две палатки на проспекте с целью безопасности железными ограждениями.

Среди задержанных, которые препятствовали полицейским, один из организаторов акции Звиад Куправа. По информации местных СМИ, Куправа, ведущий на акциях протеста в Тбилиси, в прошлом при правлении экс-президента Михаила Саакашвили был полицейским и участвовал в жестком разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года в Тбилиси, в ходе которого были убиты двое и получили травмы сотни участников митинга.

В социальных сетях были распространены фотографии Куправа с Михаилом Саакашвили. На прошлой неделе Куправа в течении двух дней находился в Киеве, где, по его же заявлению, встречался с бывшими высокопоставленными чиновниками в правительстве Саакашвили.

Представители действующих властей не раз заявляли журналистам, что начавшиеся в начале июня акции протеста в Тбилиси управляются непосредственно Саакашвили, который желает реванша и для этого пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии.