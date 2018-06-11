Российские военные в Сирии зафиксировали случаи нарушения перемирия

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Случаи нарушения перемирия зафиксированы в сирийских провинциях Алеппо, Дейр-Эз-Зор, Латакия и Деръа, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Дейр-Эз-Зор, Латакия и Деръа", - сообщил А.Цыганков.

Он также отметил, что благодаря всесторонней поддержке в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 68 562 жителя Восточной Гуты.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 221 человек, в Восточную Гуту - 119 человек.