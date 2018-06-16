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Италия отказалась принимать новые корабли с нелегальными мигрантами

Вице-премьер Сальвини заявил, что его страна больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции

Италия отказалась принимать новые корабли с нелегальными мигрантами
Мигранты на судне Aquarius на пути в Испанию
Фото: Reuters

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в субботу заявил, что Италия не готова принять два новых судна с нелегальными мигрантами на борту.

Он сообщил, что еще два корабля Lifeline и Seefuchs находятся у побережья Ливии "в ожидании своего груза в виде людей, брошенных контрабандистами".

"И пусть этим господам станет известно, что Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и поэтому им придется искать другие порты (не итальянские), куда они смогут направиться", - написал Сальвини фейсбуке.

Сальвини также сообщил, что прибытие судна Aquarius с нелегальными мигрантами, которое отказалась принять Италия, ожидается в Испании в воскресенье.

Ранее Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно. Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

После отказа Италии в приеме судна президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно". Сальвини потребовал от Парижа извинений.

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Теги: Италия, Маттео Сальвини
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