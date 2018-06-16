Посол США в Канаде получил письмо с белым порошком и угрозами

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Канадская полиция совместно с американскими коллегами расследует дело об угрозе расправы в адрес посла США в Оттаве, получившего на днях письмо с белым порошком, сообщает в субботу CTV News.

Конверт, адресованный Келли Крафт, пришел в дипмиссию накануне. Как только о подозрительном содержимом стало известно, на место прибыли экстренные службы. Экспертиза показала, что порошок в конверте безвреден.

В самом письме автор угрожал послу физической расправой, если она не оставит свой пост. В тексте также содержатся угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.

Источники CTV News сообщают, что письмо было отправлено из Квебека.

Сообщение об угрозах в адрес американского посла появилось на фоне охлаждение отношений между США и Канадой после того, как Трамп объявил о введении торговых пошлин, а канадский премьер раскритиковал его за это.