Сотни нелегалов с судна Aquarius начали прибывать в Испанию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Судно с первой группой нелегальных иммигрантов, которые уже неделю пытаются попасть в Европу, прибыло в воскресенье утром в Испанию, сообщают европейские СМИ.

Корабль итальянской береговой охраны доставил часть нелегалов в Валенсию. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позже в воскресенье в Валенсию прибудет еще один корабль береговой охраны Италии, а также само судно Aquarius, которое эксплуатируется организациями SOS Mediterannee и "Врачи без границ", стремящимися помочь иммигрантам в Средиземноморском регионе.

В общей сложности, в Испанию попадут 630 нелегальных иммигрантов. Испанские власти разрешат им в течение месяца оставаться в стране. За это время в Мадриде определят, кто из этих людей имеет основания для получения убежища. Те, кому будет отказано в убежище, покинут Испанию.

История с Aquarius стала очень резонансной в Европе. Примерно неделю назад власти Италии отказались пустить это судно в свои порты и попросили сделать это Мальту. Однако мальтийская сторона тоже заявила, что не примет судно. В итоге разместить нелегалов у себя согласилась Испания.

Европейские политики и СМИ активно обсуждают данный случай, иллюстрирующий различия в подходе стран ЕС к решению проблемы нелегальной иммиграции. Так, в Италии недавно пришли к власти силы, выступающие за ужесточение иммиграционной политики. Испания же, правительство которой сформировали социалисты, подходит к проблеме нелегалов более гибко.