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Афины и Скопье подписали компромиссное соглашение о названии Македонии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Главы греческого и македонского МИД, Никос Котзиас и Никола Димитров, подписали в воскресенье соглашение о новом официальном названии Македонии, сообщает агентство EFE.

Церемония подписания состоялась на границе стран в присутствии премьеров обоих государств, главы европейской дипломатии Федерики Могерини, спецпредставителя ООН Мэтью Нимица и других высокопоставленных лиц.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с греческой областью Македония. Согласно договоренности, новым официальным названием страны будет Республика Северная Македония.

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Планируется, что соглашение вступит в силу в течение шести месяцев. Его еще должен ратифицировать парламент Македонии, затем вопрос о названии страны будет вынесен на референдум. Наконец, властям Македонии нужно будет определить, не нарушает ли конституцию переименование страны. После завершения всех этих процедур соглашение будет передано на утверждение греческому парламенту.

ешение о переименовании вызвало недовольство в греческом обществе. Особенно сильно оно оказалось в Салониках - столице региона Греции, который называется Центральная Македония. Многие греки, недовольные сохранением слова "Македония" в названии государства, считают, что соседняя страна хочет "узурпировать" историю древней Македонии, которой правил легендарный Александр Македонский. Они убеждены, что соглашение между Афинами и Скопье является примером слабости греческих властей, которые решили уступить.

После распада Социалистической Федеративной республики Югославия Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая югославская республика Македония, несмотря на то, что в конституции страны название страны было указано как Республика Македония. Против такого названия выступала Греция, один из регионов которой также называется Македонией. При этом на греческих картах это государство называлось Скопией по названию его столицы Скопье.

Позиция Греции на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур.

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Теги: Греция, Македония, Республика Северная Македония
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