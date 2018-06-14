США отменят санкции против Пхеньяна лишь после полной денуклеаризации КНДР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты не отказываются от того, что денуклеаризация Северной Кореи должна носить "полный, поддающийся проверке и необратимый" характер, наложенные на КНДР санкции не будут отменены до достижения этой цели.

По окончании переговоров с коллегами из Южной Кореи и Японии, проходивших в Сеуле, Помпео сказал журналистам, что, по его мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын понимает: процесс денуклеаризации должен осуществляться быстро и последовательно.

При этом американский дипломат отметил, что этот процесс будет проходить "в тесной координации" с Южной Кореей и Японией.

Помпео встречался в Сеуле с главами МИД Южной Кореи Кан Ген Хва и Японии Таро Коно. В ближайшее время он также проведет переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Из Сеула госсекретарь США должен направиться в Пекин. Цель его поездок, как отмечают наблюдатели, - ознакомить руководство азиатских союзников и Китай с результатами саммита США-КНДР, прошедшего 12 июня в Сингапуре.