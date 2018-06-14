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США отменят санкции против Пхеньяна лишь после полной денуклеаризации КНДР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты не отказываются от того, что денуклеаризация Северной Кореи должна носить "полный, поддающийся проверке и необратимый" характер, наложенные на КНДР санкции не будут отменены до достижения этой цели.

По окончании переговоров с коллегами из Южной Кореи и Японии, проходивших в Сеуле, Помпео сказал журналистам, что, по его мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын понимает: процесс денуклеаризации должен осуществляться быстро и последовательно.

При этом американский дипломат отметил, что этот процесс будет проходить "в тесной координации" с Южной Кореей и Японией.

Помпео встречался в Сеуле с главами МИД Южной Кореи Кан Ген Хва и Японии Таро Коно. В ближайшее время он также проведет переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Из Сеула госсекретарь США должен направиться в Пекин. Цель его поездок, как отмечают наблюдатели, - ознакомить руководство азиатских союзников и Китай с результатами саммита США-КНДР, прошедшего 12 июня в Сингапуре.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: Майк Помпео, США, КНДР
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