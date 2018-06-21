В Молдавии апелляция также не признала результаты выборов мэра Кишинева

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Апелляционная палата Молдавии оставила в силе решение суда первой инстанции, который не признал результатов выборов мэра Кишинева, передает в четверг корреспондент "Интерфакса".

Палата рассмотрела запрос набравшего наибольшее количество голосов избирателей на выборах мэра лидера партии "Платформа DA" Андрея Нэстасе.

Признать результаты выборов требовал и его оппонент, кандидат от партии социалистов Иван Чебан. Представитель выдвинувшей его "Партии социалистов", которая указала на нарушения в ходе избирательной кампании, заявила на заседании Апелляционной палаты, что запрос не касался аннулирования результатов. Также признать результаты выборов требовал кишиневский окружной совет.

Тем не менее Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции, который констатировал, что допущенные в ходе выборов нарушения могли повлиять на результат голосования. Решение Апелляционной палаты может быть опротестовано в течение суток в Высшей судебной палате Молдавии.

Нэстасе заявил, что независимо от решения судов в Молдавии начинаются массовые акции протеста. Он призвал своих сторонников выйти на протест в пятницу после работы, а также провести массовую акцию в центре Кишинева в воскресенье.

19 июня суд признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня. Согласно решению судебной инстанции, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. Как установил суд, за них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании. Свое недоумение решением суда выразили лидеры основных политических партий, президент Молдавии, а также глава делегации Евросоюза и посол США в Молдавии.

20 июня на улицы Кишинева вышли более 1 тыс. человек. Манифестанты требовали утвердить мандат Нэстасе. Они перекрыли движение транспорта в центре города и пикетировали здание мэрии и офис правящей Демократической партии.