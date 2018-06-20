Баварский эксперт по беженцам стал новым главой германского ведомства по миграции

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Германии назначил нового руководителя Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), баварского эксперта по вопросам беженцев Ханса-Экхарда Зоммера, в среду его представил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

"Я представляю вам нового руководителя ведомства - это Ханс-Экхард Зоммер", - сказал Зеехофер журналистам в Берлине.

Помимо этого, три других высокопоставленных сотрудника ведомства перейдут на новые должности.

"Причина этого заключена в попытках снова завоевать доверие к работе этого ведомства", - сказал Зеехофер.

Ранее стало известно, что Ютта Кордт, которая занимала пост главы миграционного ведомства с января 2017 года, оставляет должность.

Перестановки в ведомстве являются частью реформы ведомства, которую Зеехофер начал в свете скандала с BAMF. Ранее был установлен целый ряд нарушений в процессе выдачи свидетельств на предоставление статуса беженца.