Политолог рассказал, как Трамп бросил конфеты Меркель на саммите G7

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде бросил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель конфеты, рассказал телеканалу CBS политолог и глава консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер.

По его информации, это произошло в тот момент, когда лидеры стран G7 собрались для подписания совместного документа по итогам саммита.

По словам Бреммера, Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо хотели надавить на Трампа, чтобы он подписал совместное коммюнике. Сам Трамп, как рассказал Бреммер, очевидно, испытывал неудовольствие из-за того, что он чувствовал, как лидеры G7 объединяются против него.

В конце концов, президент США согласился подписать коммюнике, отметил политолог.

"Он (Трамп - ИФ) встал, положил руку в карман, и он вынул две конфеты Starbursts, бросил их на стол и сказал Меркель: "Вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю", - рассказал Бреммер.

Саммит G7 прошел в Канаде 8-9 июня 2018 года. Трамп после саммита отозвал одобрение текста итогового коммюнике, объяснив это несогласием с заявлениями премьера Канады Трюдо.