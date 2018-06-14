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По словам Трампа, четверть саммита G7 в Канаде была посвящена России

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран "большой семерки" в ходе саммита в Канаде четверть всего времени потратили на обсуждение России, рассказал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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"Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, обсуждая Россию. И я сказал, что было бы лучше, если бы она (РФ - ИФ) была здесь. Я не за Россию. Я за США", - сказал президент США.

По словам Трампа, если бы его российский коллега Владимир Путин присутствовал на встречах саммита G7, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и на Украине. "Вот вам пример: если бы он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) был на той встрече, я мог бы попросить его сделать вещи, которые лучше для мира, которые лучше для страны, лучше для него", - отметил Трамп.

Перед тем, как отправиться на саммит G7 в Канаду, американский президент заявил, что хотел бы снова видеть Россию в составе его участников. Его поддержал премьер Италии, однако большинство членов "семерки" оказались против​. В то же время в Москве заявили, что не слишком заинтересованы в возвращении в G7 и считают более перспективными другие форматы переговоров.

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Теги: Дональд Трамп, США, Россия
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