Порошенко снял запрет на въезд на Украину для российского омбудсмена

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она смогла посетить находящихся в Украине россиян, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян", - сказала Денисова в эфире "Громадське" в четверг.

По ее словам, визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к заключенным в России гражданам Украины.

"С Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - сказала Денисова. По словам украинского омбудсмена, об этом она просила лично президента Украины.

Ранее уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал телефонный разговор президентов Украины и России.