Трамп продлил санкции против КНДР на год

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил санкции против Северной Кореи на один год.

"Президент считает, что необходимо сохранить существующие ограничения применительно к Северной Корее", - говорится в документе, опубликованном Белым домом.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп отметил, что будет согласен на смягчение санкций, когда Пхеньян примет ряд мер, нацеленных на ликвидацию своего ядерного арсенала.