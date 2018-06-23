Российские дипломаты посетили летчика Ярошенко в американской тюрьме "Данбери"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российские дипломаты из Генконсульства РФ в Нью-Йорке посетили приговоренного в США к 20 годам заключения российского летчика Константина Ярошенко, которого недавно перевели из тюрьмы "Форт-Дикс", штат Нью-Джерси, в исправительное учреждение "Данбери", штат Коннектикут.

"Со слов К.Ярошенко, 12-го июня ему сообщили о переводе в тюрьму "Данбери", штат Коннектикут. Как сообщил летчик, тюремный персонал встретил его приветливо, хотя условия содержания оказались несколько хуже, чем в тюрьме "Форт Дикс": камера на 120 человек, двухъярусные железные кровати, жесткие матрасы, подушек нет", - говорится в сообщении российского Генконсульства в фейсбуке.

Отмечается, что российское диппредставительство совместно с Посольством РФ в Вашингтоне "держит ситуацию на контроле и будет продолжать оказывать Ярошенко необходимую консульскую помощь".

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил российского летчика к 20 годам тюрьмы.