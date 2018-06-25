Украинский омбудсмен попросила Красный Крест посетить заключенных в РФ украинцев

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный украинской Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Алану Эшлиману с просьбой о визитах представителей Комитета к гражданам Украины, находящимся под стражей в РФ и на неподконтрольных Киеву территориях.

"Призываю главу делегации МК Красного Креста в Украине Алана Эшлимана способствовать визитам представителей МККК к гражданам Украины, которые удерживаются в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированной территории Украины, в частности к Олегу Сенцову, который объявил голодовку 14 мая 2018 года, и Владимиру Балуху, который голодает с 18 марта 2018 года, и здоровье которых в критическом состоянии," - написала омбудсмен в фейсбуке в понедельник.

Кроме того, она сообщила, что глава региональной делегации МККК в РФ, Белоруссии, Молдавии и на Украине Магне Барт не отреагировал ни на одно ее письмо по поводу посещения представителями Комитета украинских граждан Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова

Омбудсмен также надеется на встречу с Бартом на текущей неделе. "На прошлой неделе он так и не нашел время для встречи со мной, поэтому предлагаю ему встретиться на этой неделе", - написала она.