Результаты выборов в Турции огласят 5 июля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Окончательные результаты президентских и парламентских выборов в Турции будут объявлены 5 июля, собщает в понедельник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Высший избирательный совет страны.

Ранее председатель комиссии Сади Гювен подтвердил, что большинство голосов на выборах получил кандидат в президенты Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, завершился подсчет 99,1% бюллетеней, и оставшиеся голоса не смогут повлиять на результаты выборов.

Главный соперник Эрдогана на президентских выборах в Турции - оппозиционер Мухаррем Индже - заявил, что признает результаты выборов.

Он призвал Эрдогана быть "президентом всех турок" и "представлять интересы всех 80 миллионов" граждан Турции.

"Мы будем продолжать нашу борьбу до того момента, пока Турция не станет страной для каждого" - добавил он.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

На парламентских выборах в Турции также лидирует возглавляемая Эрдоганом "Партия справедливости и развития" с 42% голосов.