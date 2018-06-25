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Меркель, Мэй и Столтенберг поздравили Эрдогана с переизбранием

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и ряд мировых лидеров поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах в Турции, сообщают в понедельник западные и турецкие СМИ.

Газета Daily Sabah сообщает, что Мэй позвонила Эрдогану вечером в понедельник. Она "выразила надежду на дальнейшее развитие двусторонних связей" между государствами.

Меркель, согласно заявлению ее канцелярии, поздравляя Эрдогана, отметила, что ФРГ хотела бы видеть Турцию более демократическим государством. "Все больше оснований у нас желать быть партнером стабильной и плюралистской Турции, где усилены демократическое участие и защита верховенства права", - написала она Эрдогану.

Кроме того, глава МИД ФРГ Хейко Маас после встречи в Люксембурге заявил, что Берлин должен принять и уважать любой выбор турецкого народа.

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По данным агентства Associated Press, Эрдогану позвонил премьер Греции Алексис Ципрас, который призвал его освободить двух греческих военнослужащих, арестованных Турцией в марте за якобы незаконное пересечение границы.

К поздравлениям присоединился генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Я поздравлю президента Эрдогана с его переизбранием в качестве президента. Я также поздравлю турецкий народ с высокой явкой на выборах", - приводит заявление Столтенберга агентство "Анадолу", которое он сделал в Люксембурге перед встречей с министрами обороны стран ЕС.

Также, по данным газеты Hürriyet, ранее Эрдогана уже поздравили эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, лидер Македонии Георге Иванов, президент Сербии Александр Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Судана Омар аль-Башир, палестинский лидер Махмуд Аббас, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Рухани и лидер РФ Владимир Путин.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

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Теги: Реджеп Эрдоган, Турция
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