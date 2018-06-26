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В России Пенсионная реформа

Профсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городах

Подобные мероприятия с разрешения властей прошли в семи российских городах, примерно по 25 акциям получен отказ

Профсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городах
Фото: ТАСС, Сергей Коньков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Конфедерация труда России (КТР) сообщает, что митинги и пикеты против изменений в пенсионное законодательство согласованы с властями в 30 городах страны.

"На вечер понедельника 25 июня согласованы акции в 30 городах. Порядка на 25 уведомлений был получен отказ в согласовании уличной акции", - сообщается на сайте конфедерации - второго по численности профсоюзного объединения страны, насчитывающего порядка 2 млн участников.

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По информации Конфедерации труда, согласование акций было выдано органами власти в следующих городах: Архангельск, Астрахань, Бийск (Алтайский край), Биробиджан (ЕАО), Бологое (Тверская область), Вологда, Ижевск, Йошкар-Ола (республика Марий Эл), Казань, Киров, Кировск (Ленинградская область), Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Курган, Липецк, Мурманск, Новосибирск (согласована акция 28 июня), Омск, Оренбург (согласована одна из двух акций, назначенных на 1 июля), Пермь, Псков, Рубцовск (Алтайский край), Саратов, Смоленск, Томск, Ухта (респ. Коми), Хабаровск, Челябинск.

В сообщении отмечается, что на данный момент согласованные акции прошли в семи городах.

"Около полусотни акций находится в "подвешенном" состоянии. В ряде мест органы власти затягивают принятие решение по их согласованию. В других регионах представители власти выдвигают неформальные предложения по изменению дня акции", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что почти на 20 уведомлений был получен отказ в согласовании.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который предполагается начать уже в следующем году.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей.

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Теги: Россия
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