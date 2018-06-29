Полиция установила личность стрелка из Аннаполиса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полиция установила личность мужчины, устроившего стрельбу в редакции Capital Gazette в Ананполисе, штат Мэриленд, сообщает в четверг CBS News.

Подозреваемый оказался 38 летним жителем Мэриленда по имени Джаррод Рамос. Его идентифицировали благодаря базе данных паспортов и водительских прав, поскольку сам стрелок отказался сотрудничать со следствием и повредил себе кончики пальцев, чтобы сделать невозможной идентификацию по отпечаткам.

Полиция заявила, что атака на редакцию была спланированной и целенаправленной. Судя по твиттеру Рамоса, он много лет судился Capital Gazette из-за обвинений в клевете. В 2011 году мужчину судили за насилие и преследование в отношении некой женщины, причем Рамос признал свою вину. Однако, когда о его деле написала газета, мужчина подал в суд, называя статью клеветой. Судья встал на сторону издания.

В результате стрельбы в редакции Capital Gazette погибли пять человек, пострадали около 20.