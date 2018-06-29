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Причиной нападения на сотрудников газеты в Мэриленде назвали личную неприязнь

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Причиной нападения на офис газеты Capital в американском Аннаполисе, штат Мэриленд, могла стать личная неприязнь, пишут местные СМИ.

Им стало известно, что еще в 2012 году совершивший атаку Джеррод Уоррен Рамос подал иск в суд, обвинив сотрудников издания в публикации клеветнической статьи, направленной против него. После длительных разбирательств в нескольких судах в 2015 году иск не был удовлетворен, суд признал публикацию статьи правомерной, а приведенные в ней сведения соответствующими фактам.

По последней информации, в результате стрельбы, устроенной Рамосом в офисе газеты, погибли пять человек, несколько человек получили ранения.

СМИ сообщают новые подробности трагедии. Так, войдя в помещение редакции, стрелок запер за собой дверь и, бросив дымовую шашку, открыл беспорядочный огонь из винтовки по присутствующим.

Исполняющий обязанности местного шерифа Уильям Крампф сообщил журналистам: "Этот человек готовился к тому, чтобы прийти сегодня, он готовился к тому, чтобы стрелять по людям. В его намерения входило причинение вреда". По словам Крампфа, злоумышленник уже попадал в поле зрения полиции.

По информации канала CBS, стрелок ранее умышленно повредил кончики пальцев, чтобы его не смогли найти по отпечаткам, что также свидетельствует о подготовке к преступлению.

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Теги: США

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