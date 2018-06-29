Мелания Трамп снова посетила центр содержания детей мигрантов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов в Аризоне, сообщает американский телеканал CNN.

"Она добивается того, чтобы эти дети, попавшие в сложную ситуацию, получали надлежащий уход", - сообщила представитель первой леди Стефани Гришем.

"Первая леди понимает, насколько это сложный вопрос", - добавила она.

Ранее Трамп уже посещала центр для нелегальных иммигрантов в Техасе.

CNN отмечает, что администрация президента сейчас пытается справиться с миграционным кризисом. После жесткой критики политики по разделению незаконных мигрантов с их детьми Трамп выступил за отмену таких мер, однако теперь для этого необходимо получить одобрение Конгресса. Консерваторы и представители демократов в Конгрессе в свою очередь уверены, что для борьбы смиграцией необходимы жесткие меры.