Стрелок из Аннаполиса использовал законно купленный дробовик

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, убивших пятерых человек в редакции газеты The Capital Gazette в американском городе Аннаполисе в штате Мэриленд, использовал законно приобретенный дробовик, сообщает в пятницу CBS News со ссылкой на местную полицию.

Как уточняется, помповый самозарядный дробовик был куплен год назад.

Глава полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алтомар рассказал, что полиция обыскала дом стрелявшего и обнаружила доказательства того, что он планировал нападение.

"Он хотел убить так много людей, насколько возможно", - сказал Алтомар.

Полицейские рассказали, что задержанный идет на сотрудничество с полицией.

Также в полиции опровергли сообщения СМИ о том, что нападавший якобы повредил себе кончики пальцев, чтобы не оставлять отпечатков.

Стрелявший по имени Джаррод Рамос, был задержан в четверг в здании, где расположена редакция газеты. По данным CBS News, он пытался спрятаться от полиции под столом.

В настоящее время в суде Аннаполиса проходил заседание по делу Рамоса. Как сообщает агентство Associated Press, судья заявил, что Рамос должен оставаться под стражей, так как он может представлять опасность. Его лишили возможности выйти под залог.

По словам прокурора, Рамос намеренно заблокировал один из выходов из здания редакции, чтобы его жертвы не могли сбежать.

Против Рамоса выдвинули обвинения в пяти убийствах.