Главные новости
В РоссииМнучин назвал фейковой новостью сообщение о намерении Трампа вывести США из ВТОВ РоссииПутин почти в два раза обошел правительство по уровню одобрения россиянамиЭкономикаМинфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля
В мире

Стрелок из Аннаполиса использовал законно купленный дробовик

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, убивших пятерых человек в редакции газеты The Capital Gazette в американском городе Аннаполисе в штате Мэриленд, использовал законно приобретенный дробовик, сообщает в пятницу CBS News со ссылкой на местную полицию.

Как уточняется, помповый самозарядный дробовик был куплен год назад.

Глава полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алтомар рассказал, что полиция обыскала дом стрелявшего и обнаружила доказательства того, что он планировал нападение.

"Он хотел убить так много людей, насколько возможно", - сказал Алтомар.

Полицейские рассказали, что задержанный идет на сотрудничество с полицией.

Также в полиции опровергли сообщения СМИ о том, что нападавший якобы повредил себе кончики пальцев, чтобы не оставлять отпечатков.

Стрелявший по имени Джаррод Рамос, был задержан в четверг в здании, где расположена редакция газеты. По данным CBS News, он пытался спрятаться от полиции под столом.

В настоящее время в суде Аннаполиса проходил заседание по делу Рамоса. Как сообщает агентство Associated Press, судья заявил, что Рамос должен оставаться под стражей, так как он может представлять опасность. Его лишили возможности выйти под залог.

По словам прокурора, Рамос намеренно заблокировал один из выходов из здания редакции, чтобы его жертвы не могли сбежать.

Против Рамоса выдвинули обвинения в пяти убийствах.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Аннаполис, США

Новости по теме

В мире
ЕС призвал РФ признать ответственность за сбитый над Донецком "Боинг"ЕС призвал РФ признать ответственность за сбитый над Донецком "Боинг"
Ранее международная следственная группа заявила, что самолет был сбит ЗРК "Бук", привезенным из-под КурскаПодробнее
 Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РоссииЛидеры ЕС договорились продлить санкции против России
Также решено ограничить поток мигрантов в страны ЕвросоюзаПодробнее
 Полиция установила личность стрелка из АннаполисаПолиция установила личность стрелка из Аннаполиса
Он обвинял Capital Gazette в клеветеПодробнее
 Стрелок из Аннаполиса повредил себе пальцы, чтобы затруднить идентификациюСтрелок из Аннаполиса повредил себе пальцы, чтобы затруднить идентификацию
Число жертв стрельбы в редакции Capital Gazette выросло до пятиПодробнее
Франция сняла с Керимова все обвиненияФранция сняла с Керимова все обвинения
Сенатора обвиняли в уклонении от уплаты налоговПодробнее
 Путин и Трамп встретятся 16 июля в ХельсинкиПутин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
На переговорах лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношенийПодробнее
 Британские министры опасаются, что саммит РФ - США ослабит единство НАТОБританские министры опасаются, что саммит РФ - США ослабит единство НАТО
Они полагают, что американский президент может смягчить санкции и согласиться с присоединением КрымаПодробнее
 Трамп выразил уверенность в возвращении России в формат G7Трамп выразил уверенность в возвращении России в формат G7
Ранее президент США поднимал эту тему на саммите "Группы семи" в КанадеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМнучин назвал фейковой новостью сообщение о намерении Трампа вывести США из ВТОВ РоссииПутин почти в два раза обошел правительство по уровню одобрения россиянамиЭкономикаМинфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июляЭкономикаТрамп собрался вывести США из ВТОЭкономикаОкругление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейВ РоссииСуд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку Улюкаеву

Обвиняемая в хищении при закупке лекарств в Ульяновске отправлена под домашний арест

Суд в Москве не прислушался к ходатайству следствия Подробнее

Что произошло за день: пятница, 29 июня

Суд решил судьбу взятки Улюкаева; социологи узнали, сколько россиян не хотят пенсионной реформы; Олег Навальный вышел на свободу Подробнее

День мертвых в Москве

День мертвых в Москве5 фото

Рубль ослаб к бивалютной корзине, несмотря на скачок цен на нефть

Стрелок из Аннаполиса использовал законно купленный дробовик

В Румынии перевернулся автобус с украинскими детьми

В тушении пожара на складе макулатуры в Советске задействуют вертолет и пожарный поезд

Источник связал претензии к France24 в РФ с предупреждением телеканалу RT во Франции

Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО

Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТОРанее издание Axios писало, что Трамп в разговоре с советниками сто раз угрожал выйти из международной организации Подробнее

Фотохроника 29 июня

Фотохроника 29 июня7 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru