Власти Мальты обратились в суд за компенсацией от активистов, спасших 234 беженцев

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мальтийская прокуратура обратилась к суду с просьбой взыскать компенсацию с владельцев немецкого судна Lifeline, на борту которого на Мальту прибыли 234 мигранта, спасенных у берегов Ливии, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Согласно заявлению обвинителей, 57-летний капитан Клаус-Петер Рейш, возглавляющий группу немецких активистов, управлял судном в территориальных водах Мальты, не имея надлежащей лицензии. Также его обвиняют в незаконном пересечении морской границы Мальты.

Суд изъял у капитана Lifeline паспорт и обязал еженедельно отмечаться в отделении полиции. Также суд установил для него сумму залога в десять тысяч евро.

На прошлой неделе судно немецких активистов Lifeline спасло 234 мигранта у берегов Ливии. После долгих споров о том, какая из европейских стран сможет принять мигрантов, Мальта согласилась открыть порт для судна при условии, что некоторые из спасенных мигрантов будут направлены в другие европейские страны.