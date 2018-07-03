Украина включит журналиста Вышинского в списки на обмен с Россией

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Фамилия журналиста Кирилла Вышинского отсутствует в списке лиц, которых Киев готов передать Москве в обмен на освобождение украинских заключенных в России, а также в ДНР/ЛНР, поскольку о его выдаче не просила российская сторона, отметила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Фамилия Вышинского никогда не звучала ни в Минске, ни в каких-либо других форматах - нигде. (...) Российская Федерация (...) должна сделать соответствующее предложение украинской стороне. И мы с радостью его рассмотрим", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что И.Геращенко озвучила список из 23 осужденных или арестованных на Украине граждан России, которых Киев готов передать Москве в обмен на освобождение украинских заключенных в России, а также в ДНР/ЛНР.

"Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ (я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур), кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе. Для всех них", - сообщила И.Геращенко журналистам в Верховной Раде в понедельник.

Так, по ее словам, в список к обмену включены: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

"Это те граждане РФ, которые уже осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы", - пояснила первый вице-спикер Рады.

"Обращаюсь с призывом к Российской Федерации - заберите ваших, отдайте украинцев", - призвала И.Геращенко.

Как сообщалось, с одним осужденным из представленного списка - Одинцовым - собиралась встретиться в СИЗО Киева российский омбудсмен Татьяна Москалькова, но ей это не удалось.

Одинцов и его сослуживец Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию.

Они были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.

8 декабря 2016 года Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение в пособничестве в похищении российских военнослужащих двум гражданам Украины.

Как сообщила тогда "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, "управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главным следственным управлением СК России в рамках расследования уголовного дела о похищении российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова установлена причастность к этому преступлению граждан Украины Романа Ткаченко и Сергея Павленко".

В феврале 2017 года Баранов и Одинцов были приговорены Дарницким райсудом Киева по обвинению в государственной измене и дезертирстве к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве был задержан руководитель "РИА Новости Украина" Вышинский, имеющий двойное гражданство Украины и России. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Херсонский городской суд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

4 июня в администрацию президента Украины было отправлено по почте заявление о выходе Вышинского из гражданства Украины.