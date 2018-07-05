Киев согласился рассмотреть обмен журналиста Вышинского

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Украинская сторона может рассмотреть возможность передачи России еще 14 человек, в том числе журналиста Кирилла Вышинского, в обмен на украинских заключенных в РФ, сообщила первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

"Если письмо Москальковой (российского омбудсмена Татьяны Москальковой - ИФ) является хоть какой-то заинтересованностью российской стороны забрать своих преступников и отдать Украине наших (граждан - ИФ), то украинская сторона готова рассмотреть то, чтобы мы могли передать этих 14 человек Российской Федерации", - сказала И.Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

Она отметил, что Киев готов рассмотреть передачу РФ в том числе арестованного украинским судом руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявлял, что не думал о возможном обмене Вышинского на осужденного в России гражданина Украины Олега Сенцова, поскольку их дела несопоставимы.

Ранее в Киеве назвали имена 23 россиян для обмена на украинцев, находящихся в заключении в РФ.