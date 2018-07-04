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Два человека пострадали от неизвестного вещества в британском Солсбери

Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянии

Два человека пострадали от неизвестного вещества в британском Солсбери
Архивное фото
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Два человека в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества, сообщила местная полиция.

Эймсбери расположен примерно в 15 км от Солсбери, где в марте, как утверждает официальный Лондон, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом "Новичок".

В настоящее время пострадавшие в Эймсбери в критическом состоянии госпитализированы в больницу Солсбери.

"Проводятся дальнейшие исследования с целью определения вещества, воздействие которого вызвало заболевание. Мы учитываем все обстоятельства вокруг этого инцидента", - говорится заявлении полиции графства.

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Теги: Великобритания

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