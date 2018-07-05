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Экс-разработчик отравляющих веществ исключил утечку "Новичка" из Портон-Дауна

Есть обновление от 16:14

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Утечка яда "Новичок", которым, по данным британской полиции, отравились двое людей в городе Эймсбери, из лаборатории в Портон-Дауне невозможна, считает бывший разработчик отравляющих веществ Владимир Углев.

"Я считаю, что не может быть утечки из английской лаборатории. Давайте дождемся того момента, когда англичане скажут, что вещество идентично тому, которым отравили Скрипалей. А эти результаты будут известны уже буквально сегодня-завтра", - сказал он "Интерфаксу" в четверг.

"Доказать, что это российское (вещество - ИФ) - невозможно. Это никогда никто не докажет. Если, конечно, сам исполнитель, заказчик не скажет: "Да, это мы", - сказал Углев. Он подчеркнул, что установить происхождение вещества можно только при наличии специальных маркеров, с которыми можно было бы сравнить изъятые на месте отравления пробы.

"Я совершенно четко убежден, что Великобритания и США наверняка обладают возможностью производства (отравляющего вещества, - ИФ)", - добавил он.

Об угрозе распространения

Специалист подчеркнул, что угроза от возможных утечек яда для британцев и европейцев минимальна, потому что "получить его индивидуально, где-то в подпольных условиях крайне тяжело". Кроме того, Углев отметил, что в России никогда не производилось вещество под названием "Новичок". "Был А234, А232, А230, А242. "Новичка" не было", - сказал он, отметив, что фактически эти вещества аналогичны.

"На Западе называют "Новичком" целую кучу веществ. Туда мешают бог знает что. Многие из них никакого отношения к этому не имеют. А вообще к "Новичку" как таковому, с моей точки зрения, можно отнести три вещества: А234, А232 и крайне за руки, за ноги притянуть А242. Всё. Потому что А230 вообще был снят и не рассматривался", - добавил Углев.

По его словам, эти отравляющие вещества имеют поражающие свойства, аналогичные заману и VX, но токсичней их. "Вы можете пролить VX на пол и ходить по нему и вам ничего не будет. А по заману и А234 вы так не походите без защиты органов дыхания. Поэтому во многих боевых способах применения они на порядок токсичней VX. А замана токсичней вообще в тысячу раз", - сказал Углев. Он подчеркнул, что эти отравляющие вещества очень устойчивы в условиях внешней среды, но что 2 мг вещества хватит для убийства человека, только если его вводить внутривенно. "А через кожу - не хватит", - сказал эксперт, отметив, что Скрипали, скорее всего, выжили после отравления именно потому, что вещество было нанесено им на кожу.

Углев подчеркнул, что бинарной системы, когда эти отравляющие вещества можно получить путем смешивания двух нетоксичных компонентов, не существует. "В принципе, как таковой бинарной системы ни у кого не было и нигде не было. Дело в том, что оба компонента бинарной системы должны быть абсолютно нетоксичны. Такого не бывает в природе. Один из компонентов все равно достаточно высокотоксичное вещество", - сказал Углев.

Ранее в интервью "Интерфаксу" депутат Госдумы, бывший глава ФСБ Николай Ковалев выразил мнение, что к отравлению в Солсбери и Эймсбери может быть причастен бывший сотрудник лаборатории в Портон-Дауне, возможно, с нестабильной психикой, который "зациклен" на продолжении своих экспериментов. Однако, считает экс-глава ФСБ, надо рассматривать и другие версии. "И для этого незамедлительно должна быть создана международная группа из ведущих экспертов и представителей спецслужб", - заявил Ковалев.

Инцидент в Эймсбери

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию. При этом Лондон проигнорировал неоднократно высказанные ранее предложения Москвы об участии российских специалистов в расследовании отравления в Солсбери.

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Теги: Великобритания, Эймсбери

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