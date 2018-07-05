МИД РФ призвал британскую полицию абстрагироваться от политических игр

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Москве призвали полицию Великобритании провести неполитизированное расследование химических инцидентов в Солсбери и Эймсбери и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Мы искренне переживаем за пострадавших - а теперь, как нам заявляют, речь идет о четырех человеках, двое из которых являются гражданами РФ - и желаем им скорейшего выздоровления", - сказала на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры, которые затеяли определенные силы в Лондоне, и начать, наконец-то, взаимодействие с правоохранительными органами РФ в расследовании (инцидентов), учитывая, что речь идет, в том числе, о российских гражданах", - заявила Захарова.

"Я уполномочена заявить, что российские правоохранительные органы к такой работе готовы. Хочу сказать, что мы регулярно, по несколько раз в месяц информируем об этом британскую сторону по дипломатическим каналам", - отметила она.

"Мы были шокированы сегодня, увидев официальные заявления британских официальных лиц о том, что они ждут некоего взаимодействия от российской стороны (в расследовании "дела Скрипалей)", - добавила представитель МИД РФ.

Кроме того, она заявила: "За все, что натворило правительство Терезы Мэй, этому правительству и его представителям еще придется извиняться, как перед Россией, так и перед международным сообществом". "Но как это заведено в Великобритании - это будет позже, но это будет", - сказала представитель МИД РФ.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

Ранее в четверг глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что Россия начала кампанию по дезинформации сразу после инцидента в Эймсбери.

Между тем замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания все еще считает Россию причастной к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, и призвал Россию пояснить, "как они это сделали". "У них все еще есть шанс все исправить. Они могут сказать нам, что было запланировано и как они это сделали", - сказал замминистра.