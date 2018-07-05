В МВД Великобритании обвинили Россию в дезинформации после инцидента в Эймсбери

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что Россия начала кампанию по дезинформации сразу после инцидента в Эймсбери, где двое британцев отравились веществом типа "Новичок".

"Российская кампания по дезинформации уже началась, как только эти новости были опубликованы вчера, я думаю, мы увидели это в социальных сетях", - сказал Джавид в четверг в парламенте Великобритании.

В связи с этим, отметил он, важно, чтобы Великобритания делала публичной информацию о появляющихся свидетельствах в ходе расследования. По словам Джавида, Великобритания "ожидает дальнейшую дезинформацию со стороны российских властей".

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию. При этом Лондон проигнорировал неоднократно высказанные ранее предложения Москвы об участии российских специалистов в расследовании отравления в Солсбери.