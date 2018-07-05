Главные новости
В РоссииГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутатаВ миреВ МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушениеСпортРоссийские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ
В мире Отравление Сергея Скрипаля

Экс-глава ФСБ заподозрил лаборанта из Портон-Дауна в отравлениях в Великобритании

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев считает, что к отравлениям в Солсбери и Эймсбери может быть причастен бывший сотрудник британской лаборатории в Портон-Дауне, возможно, с нестабильной психикой.

"Основная версия - и для меня это совершенно очевидно, исходя из опыта работы и анализа ситуации, - к инцидентам в Британии с использованием отравляющего вещества А-234, или как его у нас называют "Новичок", причастен, скорее всего, разработчик этого вещества", - сказал "Интерфаксу" в четверг Ковалев.

Он высказал мнение, что этот человек либо сам уже ушел из лаборатории, либо был уволен, и потому обижен, и "он продолжает свои бесчеловечные эксперименты над людьми".

При этом экс-глава ФСБ не исключил, что речь идет о нездоровом человеке, возможно, с нестабильной психикой, который буквально "зациклен" на продолжении своих экспериментов.

Ковалев считает, что его версия подтверждается, в том числе, тем, что сразу же после отравления для спасения людей быстро использовали антидот, позволивший сохранить их жизни.

"В лаборатории Портон-Даун, скорее всего, осведомлены об утечке, и потому так быстро принимаются меры по сохранению жизни людей - как Сергея и Юлии Скрипалей, так и тех двух британцев, которые были отравлены 30 июня в Эймсбери", - сказал Ковалев. Он высказал озабоченность в связи с тем, что Лондон не предупреждает граждан своей страны о грозящей опасности. "Совершенно очевидно, что эта опасность сохраняется, однако власти делают все для того, чтобы это скрыть", - подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание на то, что "спешно уничтожаются вещественные доказательства, в частности, кошечки, хомячки; дом Скрипалей выкупается правительством". Как отметил Ковалев, видимо, все это делается для того, чтобы никто не получил очевидных доказательств непричастности России к инциденту с отравлением Скрипалей.

Экс-глава ФСБ привлек внимание к попытке Англии наделить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом определять виновных в распространении химоружия. "То есть, поскольку данная организация политизирована, работа идет на упреждение и, видимо, в очередной раз виновной в инцидентах будет назначена Россия", - полагает Ковалев.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания, Эймсбери, Николай Ковалев

Новости по теме

В мире
В МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушениеВ МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушение
По данным министерства, пострадавшая пара не была связана со СкрипалямиПодробнее
 Россия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в ВеликобританииРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в Великобритании
В то же время, российская делегация на выставку поедет, сообщил источникПодробнее
 В Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую СвободыВ Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую Свободы
С острова эвакуировали всех людей, приехавших отпраздновать День независимостиПодробнее
 Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери
У полиции пока нет подтверждения тому, что инцидент связан с делом СкрипалейПодробнее
СМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в ВенесуэлуСМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в Венесуэлу
Советники убеждали президента в нецелесообразности этой идеи, однако полностью он от нее так и не отказалсяПодробнее
 Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пытокЯрошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток
Просьбу о стоматологической помощи в тюрьме игнорируют, утверждает россиянинПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Странное ускорение астероида Оумуамуа, определение силы по голосу и нетронутый скифский некропольПодробнее
 Пробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-ДаунПробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-Даун
Расследованием занялось контртеррористическое подразделение полицииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутатаВ миреВ МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушениеСпортРоссийские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМЭкономикаНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСВ миреРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в ВеликобританииВ миреЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери

"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что возобновлен арест активов "Газпрома" Подробнее

В Кремле предостерегли от "гипертрофированных форм" в преследовании за экстремизм

Защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн генералу Феоктистову

Защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн генералу ФеоктистовуПо мнению адвокатов, на заседании "не было установлено, что денежные средства принадлежали Феоктистову" Подробнее

Госдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутата

Госдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутатаДанные приводятся по итогам шести месяцев 2018 года Подробнее

Пхеньян пока не подтвердил намерение Ким Чен Ына приехать во Владивосток

Кремль не ведет экспертных работ по теме пенсионной реформы

Портрет Неймара нарисовали на стене в Казани

Синоптики предупредили о грозе в Сочи в день матча Россия - Хорватия

На аварийной ТЭС в Азербайджане произошел пожар

Медики в СИЗО не нашли у обвиняемого в терроризме украинца признаков избиения

Часть спасенных нелегалов с судна Lifeline отправили из Мальты во Францию

Экс-глава ФСБ заподозрил лаборанта из Портон-Дауна в отравлениях в Великобритании

Более 20 тысяч эчпочмаков съели болельщики в кафе и ресторанах Казани

Режим чрезвычайного положения в Турции будет отменен с 9 июля

ФАС предложила создать фонд для поддержки клиентов кризисных турфирм

Причиной смерти сына главаря ИГ назвали удар российских ВКС

Почти 60 туристов застряли в поселке Терскол в КБР из-за подтопления дороги

Парламент Крыма высказался за увеличение пенсионного возраста

Помпео вылетел на переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньян

Во французском Нанте задержали 11 участников ночных беспорядков

Госдума приняла закон о введении налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru