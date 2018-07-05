Экс-глава ФСБ заподозрил лаборанта из Портон-Дауна в отравлениях в Великобритании

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев считает, что к отравлениям в Солсбери и Эймсбери может быть причастен бывший сотрудник британской лаборатории в Портон-Дауне, возможно, с нестабильной психикой.

"Основная версия - и для меня это совершенно очевидно, исходя из опыта работы и анализа ситуации, - к инцидентам в Британии с использованием отравляющего вещества А-234, или как его у нас называют "Новичок", причастен, скорее всего, разработчик этого вещества", - сказал "Интерфаксу" в четверг Ковалев.

Он высказал мнение, что этот человек либо сам уже ушел из лаборатории, либо был уволен, и потому обижен, и "он продолжает свои бесчеловечные эксперименты над людьми".

При этом экс-глава ФСБ не исключил, что речь идет о нездоровом человеке, возможно, с нестабильной психикой, который буквально "зациклен" на продолжении своих экспериментов.

Ковалев считает, что его версия подтверждается, в том числе, тем, что сразу же после отравления для спасения людей быстро использовали антидот, позволивший сохранить их жизни.

"В лаборатории Портон-Даун, скорее всего, осведомлены об утечке, и потому так быстро принимаются меры по сохранению жизни людей - как Сергея и Юлии Скрипалей, так и тех двух британцев, которые были отравлены 30 июня в Эймсбери", - сказал Ковалев. Он высказал озабоченность в связи с тем, что Лондон не предупреждает граждан своей страны о грозящей опасности. "Совершенно очевидно, что эта опасность сохраняется, однако власти делают все для того, чтобы это скрыть", - подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание на то, что "спешно уничтожаются вещественные доказательства, в частности, кошечки, хомячки; дом Скрипалей выкупается правительством". Как отметил Ковалев, видимо, все это делается для того, чтобы никто не получил очевидных доказательств непричастности России к инциденту с отравлением Скрипалей.

Экс-глава ФСБ привлек внимание к попытке Англии наделить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом определять виновных в распространении химоружия. "То есть, поскольку данная организация политизирована, работа идет на упреждение и, видимо, в очередной раз виновной в инцидентах будет назначена Россия", - полагает Ковалев.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.