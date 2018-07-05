ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза в четверг объявил о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - говорится в заявлении Совета ЕС. В нем отмечается, что Совет ЕС единогласно принял решение о продлении ограничительных мер.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений.

Официальное решение об очередном продлении ограничительных мер последовало за политической договоренностью лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 28 июня 2018 года по итогам доклада канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о состоянии выполнения соглашений по урегулированию ситуации на Украине.