ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза в четверг объявил о продлении экономических санкций против России еще на полгода.
"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - говорится в заявлении Совета ЕС. В нем отмечается, что Совет ЕС единогласно принял решение о продлении ограничительных мер.
19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений.
Официальное решение об очередном продлении ограничительных мер последовало за политической договоренностью лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 28 июня 2018 года по итогам доклада канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о состоянии выполнения соглашений по урегулированию ситуации на Украине.
Экономические санкции включают:
- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;
- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;
- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;
- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.