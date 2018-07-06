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В ходе операции по спасению детей из пещеры в Таиланде погиб дайвер

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Отставной военный водолаз тайского спецназа, который принимал участие в операции по вызволению заблокированных наводнением детей из пещеры на севере Таиланда, погиб, сообщили в пятницу местные власти.

"Бывший боевой пловец, который в качестве волонтера помогал в спасении детей, погиб прошлой ночью около 02:00 (22:00 четверга по московскому времени)", - сказал журналистам вице-губернатор провинции Чианг Рай Пассаком Бунялук.

Погибший, как сообщается, потерял ориентировку, возвращаясь из пещеры, где находятся дети, доставив туда баллоны с кислородом.

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В сообщениях отмечается, что гибель профессионального пловца вызывает сомнения в успехе намеченной эвакуации детей под водой. Командир боевых пловцов спецназа Таиланда заявил, что при выводе детей будет проявлена особая осторожность.

Как сообщалось, 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет из состава футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в пещере в результате вызванного ливнями наводнения. Их обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.

Операция по их выводу на поверхность разрабатывается, наиболее вероятным способом эвакуации считают подводный, поскольку в противном случае спада воды придется ждать несколько месяцев. Для этого детям и тренеру уже доставлены комплекты для подводного плавания, специалисты обучают "узников" пещеры, как ими пользоваться.

В то же время, командир спецназа заявил в пятницу, что время для вывода детей на поверхность ограничено, поскольку дети не могут дожидаться окончания сезона муссонных дождей под землей. "Сначала мы думали, что дети могут оставаться в пещере длительное время, но сейчас обстоятельства изменились, время у нас лимитировано", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, сезонные ливневые дожди в этом районе Таиланда могут усилиться. Это может свести на нет все усилия по откачиванию воды из пещеры насосами. В настоявшее время за счет этого удается понижать уровень воды в пещере на 1 см в час.

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Теги: Таиланд

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