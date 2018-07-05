МЧС вызвалось помочь в спасении детей из таиландской пещеры

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - МЧС России окажет помощь таиландским спасателям в спасении детей из пещеры, как только получит от них обращение.

"МЧС России готово оказать помощь при обращении с тайской стороны", - сказал замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны ведомства Константин Кондаков на пресс-конференции в "Интерфаксе", проходящей в преддверии дня образования горноспасательной службы.

Он добавил, что МЧС РФ выразили таиландским коллегам готовность помочь, но запроса об этом от них еще не поступало.

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Ранее сообщалось, что спасатели используют шланги и насосы, чтобы откачать воду из пещеры.