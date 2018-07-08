Британское правительство согласовало стратегию по Brexit

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании, преодолев внутренние разногласия, согласовало единую переговорную позицию в преддверии решающей фазы переговоров по выходу страны из Европейского Союза. Есть большие сомнения, однако, что эта позиция будет принята Брюсселем.

Заседание кабинета продолжалось целый день в пятницу в загородной резиденции премьера, по его итогам опубликовано 3-страничное заявление об основных предложениях Лондона, касающихся его взаимоотношений с ЕС после марта 2019 года.

Что придумал Лондон

План, подписанный министрами, предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров (но не для услуг). Чтобы обеспечить функционирование единой таможенной зоны и беспрепятственное движение товаров, в частности, возможность беспрепятственного пересечения границы между Ирландской республикой и Северной Ирландией, Великобритания возьмет на себя обязательство соблюдать общие правила и стандарты ЕС, касающиеся технического, фитосанитарного контроля и других сфер.

Лондон предлагает взять на себя обязанность взимать пошлины, превышающие тарифы, установленные самой Великобританией, и перечислять их в ЕС, если товар следует на территорию страны Евросоюза. Для исключения контрабанды товары планируется снабжать чипами для отслеживания маршрута их передвижения.

Таким образом, Великобритания сможет устанавливать свои тарифы и разрабатывать независимую торговую политику и выйдет из-под юрисдикции Европейского суда, который трактует законы для стран ЕС, однако будет учитывать его решения в некоторых областях.

Сложная система

Противники такого подхода считают, что Британия фактически останется "вассалом" ЕС, будет вынуждена в ряде сфер подчиняться решениям Европейского суда и при этом потеряет возможность как-либо влиять на чужие для нее правила и стандарты, ограничит свои возможности для создания зон свободной торговли с другими странами, прежде всего с США.

В свою очередь Брюссель считает предлагаемую систему сложной и уязвимой для контрабандистов и всегда настаивал на том, что для участия в едином рынке Лондону необходимо будет обеспечить также свободное перемещение граждан.

Лондон исходит же из того, что свобода передвижения граждан между ЕС и Великобританией в ее нынешнем виде исчезнет, хотя у граждан Британии и ЕС будет возможность продолжать путешествовать и подавать заявки на учебу и работу на их территориях.

В сфере услуг, в которой Великобритания занимает лидирующие позиции, Лондон также хотел бы получить большую самостоятельность и соблюдать только часть требований ЕС. Соответственно, и доступ британских финансовых институтов на единый рынок ЕС будет ограниченным. "Великобритания и ЕС не будут иметь нынешнего уровня доступа к рынкам друг друга", - говорится в принятом документе.

Министры надеются, что новые договоренности позволят перейти к следующему этапу переговоров с Евросоюзом.

Великобритания хочет теперь ускорить переговоры с Брюсселем, чтобы прийти к консенсусу уже к октябрю, когда состоится саммит ЕС.

Страна должна выйти из ЕС в марте будущего года.