Тереза Мэй приняла отставку министра по делам Brexit

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник приняла отставку министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса, сообщает Sky News.

"Мне был хотелось горячо поблагодарить Вас за все, что Вы сделали в последние два года на посту министра по оформлению нашего выхода из ЕС", - написала она Дэвису.

Также публикуется письмо, в котором министр изложил свое прошение об отставке, вызванной несогласием с недавно предложенной стратегией выхода из ЕС. "Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit - ИФ), возможно, даже в неприемлемое", - написал Дэвис.

"Быть может, вы правы, а я нет", - обращается он к Мэй. "Тем не менее, национальные интересы требуют, чтобы во главе министерства стоял энтузиаст, горячо верующий в ваш подход, а не простой солдат, вынужденный действовать против своей воли".

Вместе с Дэвисом в отставку подал его заместитель Стив Бэйкер.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.