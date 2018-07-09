СМИ назвали состав американской делегации на встрече Трампа и Путина в Хельсинки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли и директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн поедут вместе с президентом Дональдом Трампом в Хельсинки на встречу с Владимиром Путиным, сообщило в воскресенье издание Politico.

Также Трампа, по данным Politico, будут сопровождать на саммит советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Сара Сандерс и первая леди США Мелания Трамп.

Зять Трампа Джерад Кушнер, являющийся его советником, и дочь президента Иванка не вошли в число сопровождающих, отмечет издание, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении подготовленный Белым домом список членов американской делегации.

Российско-американский саммит запланирован на 16 июля в Хельсинки.