В Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещеры

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Второй этап операции по спасению школьников, которые оказались заблокированы в пещере в Таиланде, начался, сообщает The Guardian.

В воскресенье 8 июля удалось вызволить четверых мальчиков.

В министерстве внутренних дел страны уточнили, что те же дайверы, что участвовали в операции накануне, будут задействованы и сегодня. Вчера в регионе пошел дождь, но он серьезно не повлиял на уровень воды в пещерах и не должен помешать спасателям.

12 членов футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер пошли в пещеру на прогулку 23 июня. В результате муссонных дождей коридоры пещер оказались затоплены. Нашли их только через 10 дней.

Откачать всю воду не удалось, поэтому часть пути школьники идут пешком, а часть плывут под водой. Они снабжены экипировкой для подводного плавания, их сопровождают опытные дайверы.

Четверо мальчиков, которые были спасены накануне, находятся в больнице под наблюдением врачей. По данным СМИ, родителей пока не допускают к ним.

В операции участвуют как таиландские специалисты, так и иностранные. В частности, во вчерашней удачной операции были задействованы дайверы из Австралии. По информации МИД Австралии, вызволять школьников будут группами по 4 человека.

По официальным данным, на которые ссылается CBS, вся операция может занять от двух до четырех дней.

В пятницу 6 июля погиб ветеран ВМС Таиланда, который участвовал в подводной операции.