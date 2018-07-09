Маск показал мини-субмарину для спасения детей из затопленной в Таиланде пещеры

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео испытаний мини-субмарины, которую он предложил использовать для спасения детей, оказавшихся заблокированными в затопленной пещере на севере Таиланда.

Крошечная подводная лодка, сделанная из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9, представляет собой спасательную капсулу, в которую помещается один ребенок. Малый вес позволяет транспортировать ее силами двух водолазов; компактные размеры дадут подлодке пройти через самые узкие проходы; прочный корпус обеспечит безопасность пассажира.

Маск отметил, что после некоторых модификаций устройство может быть использовано как спасательная капсула в космосе.

В понедельник спасателям в Таиланде удалось вывести на поверхность четверых из двенадцати детей, оказавшихся в ловушке в затопленной пещере. В понедельник планируется вызволить остальных школьников и их тренера.

Спастельная операция проходит в экстремально сложных условиях. Сначала ее собирались отложить, однако пришлось поторопиться из-за того, что предстоящие дожди могут еще больше затопить пещеры.