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Космонавты впервые смогут добраться до МКС за 3,5 часа в апреле 2020 года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Человек через два года впервые в истории сможет долететь до Международной космической станции (МКС) всего за 3,5 часа, сообщил "Интерфаксу" источник в РКК "Энергия".

"Первый в истории запуск космического грузовика "Прогресс МС-09" по ультрокороткой схеме в ночь на вторник признан удачным. Корабль добрался до МКС всего за 3,5 часа. Теперь предполагается закрепить успех и протестировать эту схему еще на двух аналогичных "грузовиках "Прогресс МС-10" в октябре 2018 и "Прогресс МС-11" в феврале 2019 года. Затем в августе в тестовом режиме схему опробуют на непилотируемом "Союз МС-14". Если все пуски будут удачными, то космонавты впервые смогут добраться до МКС за 3,5 часа вместо традиционных двух суток уже в апреле 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС-16". Этот вопрос уже прорабатывается. Препятствий к этому нет", - сказал источник.

Между тем, главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия" Сергей Романов подтвердил планы при помощи коротких схем стыковки сократить время доставки космонавтов на МКС.

"Главная цель сокращения времени полета к МКС - обеспечить наименьшее время пребывания космонавтов в небольшом объеме корабля, обеспечить тем самым для них больший комфорт", - приводит его слова в сообщении пресс-служба Роскосмоса.

По его словам, главное преимущество короткой схемы, прежде всего, в сокращении времени полета до 3-х часов, что было сделано впервые в истории космонавтики.

В перспективе же - перевести на аналогичную схему пилотируемые пуски. Но для этого понадобится еще несколько запусков "Прогресса". "Мы планируем провести на грузовом корабле 2-3 стыковки и потом уже реализовать эту схему на корабле "Союз". То есть через три часа после пуска космонавты окажутся на МКС. Не исключено, что в будущем полет на орбиту окажется еще короче и будет использована одновитковая схема"", - сказал он.

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Однако для реализации двухвитковой схемы полета необходимо выполнение ряда жестких условий. Главное из них - обеспечение компланарного выведения, когда плоскость орбиты МКС совпадает с плоскостью выведения корабля.

"Два раза на предыдущих грузовых кораблях нам не удавалось реализовать эту схему, поскольку после отбоя автоматики приходилось переходить на резервные пусковые дни, а в эти даты выведение уже было некомпланарным, то есть орбиты расходились", - отметил он.

После внедрения соответствующих доработок эту схему возможно будет использовать на постоянной основе. "В ближайшее время, чтобы обойти имеющиеся ограничения, процесс выведения будет проработан вместе с РКЦ "Прогресс", чтобы третья ступень РН проводила доворот (1-1,5 градуса) для обеспечения компланарного выведения аппарата", - сообщил он.

Космический "грузовик" "Прогресс МС-09" в ночь на вторник впервые в истории добрался до МКС за 3,5 часа.

Изначально по двухвитковой схеме к МКС должен был добраться "Прогресс МС-07" в октябре 2017 года, однако тогда старт также был отменен автоматикой старта. Корабль стартовал в резервную дату по классической двухсуточной схеме.

Затем 11 февраля планировалось вновь опробовать короткую программу стыковки корабля "Прогресс МС-08" с МКС. Предполагалось, что корабль впервые доберется до МКС по двухвитковой схеме - всего за 3,5 часа. На борту было 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, вода, научное оборудование и продукты для экипажа международной станции. Однако накануне "Роскосмос" сообщил, что планировавшийся 11 февраля запуск "Прогресса" перенесен на резервную дату - 13 февраля и успешно стартовал по традиционной двухсуточной схеме.

РКК "Энергия" ранее сообщала о планах отправить к МКС беспилотный "Союз МС-14" летом 2019 года, утверждают в РКК "Энергия".

"Старт транспортного корабля "Союз МС" на ракете-носителе "Союз-2.1а" запланирован на август 2019 года. Полёт корабля пройдёт в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счёт отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа. В настоящее время беспилотный вариант корабля "Союз МС" находится на стадии сборки отсеков", - говорится в сообщении предприятия.

В "Энергии" подчеркивают, что беспилотный корабль "Союз МС" - это не новая модификация пилотируемого корабля.

"От обычного серийного корабля этот вариант "Союза МС" отличает модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Наша задача - испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а", - приводятся в сообщении слова генконструктора предприятия Евгения Микрина.

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Теги: МКС, Прогресс МС-09, Союз МС-16

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