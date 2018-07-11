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Маск потребовал проверить действия спасателей в затопленной пещере в Таиланде

Глава Space X недоволен тем, что водолазы не стали использовать для эвакуации детей привезенную им минисубмарину

Маск потребовал проверить действия спасателей в затопленной пещере в Таиланде
Глава Space X Илон Маск
Фото: Reuters

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глава Space X и Tesla Илон Маск попросил провести проверку по итогам спасательной операции в Таиланде, в результате которой из затопленной пещеры были выведены 12 детей и их тренер, сообщает во вторник The Guardian.

По сведениям газеты, Маск недоволен тем, что руководитель операции - экс-губернатор провинции Чианграй Наронсак Осатанакорн - отказался использовать мини-субмарину, которая была создана инженерами Space X специально для этого случая и названа "Диким кабаном" в честь футбольной команды, в которую входили мальчики.

Маск лично привез аппарат в Таиланд "на случай, если он понадобится", и осмотрел пещеры, в которых оказались заблокированы дети .

Однако Осатанакорн отклонил предложение Маска, объяснив, что субмарина, при всем ее технологическом совершенстве, непригодна для условий, в которых проводится спасательная операция.

В ответ Маск заявил, что Осатанакорн недостаточно компетентен, чтобы давать такие оценки. Он также сослался на письмо британского дайвера, обнаружившего мальчиков, который просил Маска продолжать работу над субмариной.

Во вторник спасательная операция на севере Таиланда благополучно завершилась. Военные водолазы выводили детей из пещеры на протяжении трех дней в крайне тяжелых условиях: часть пути через узкие тоннели мальчикам пришлось проделать под водой, поскольку пещера оказалась частично затоплена из-за проливных дождей.

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Теги: Илон Маск, Таиланд

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