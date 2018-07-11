Маск потребовал проверить действия спасателей в затопленной пещере в Таиланде

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глава Space X и Tesla Илон Маск попросил провести проверку по итогам спасательной операции в Таиланде, в результате которой из затопленной пещеры были выведены 12 детей и их тренер, сообщает во вторник The Guardian.

По сведениям газеты, Маск недоволен тем, что руководитель операции - экс-губернатор провинции Чианграй Наронсак Осатанакорн - отказался использовать мини-субмарину, которая была создана инженерами Space X специально для этого случая и названа "Диким кабаном" в честь футбольной команды, в которую входили мальчики.

Маск лично привез аппарат в Таиланд "на случай, если он понадобится", и осмотрел пещеры, в которых оказались заблокированы дети .

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids" soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.

Однако Осатанакорн отклонил предложение Маска, объяснив, что субмарина, при всем ее технологическом совершенстве, непригодна для условий, в которых проводится спасательная операция.

В ответ Маск заявил, что Осатанакорн недостаточно компетентен, чтобы давать такие оценки. Он также сослался на письмо британского дайвера, обнаружившего мальчиков, который просил Маска продолжать работу над субмариной.

Во вторник спасательная операция на севере Таиланда благополучно завершилась. Военные водолазы выводили детей из пещеры на протяжении трех дней в крайне тяжелых условиях: часть пути через узкие тоннели мальчикам пришлось проделать под водой, поскольку пещера оказалась частично затоплена из-за проливных дождей.