Великобритания попросила ОЗХО помочь в расследовании отравления в Эймсбери

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пригласили в Великобританию для исследования нервнопаралитического вещества, фигурирующего в инциденте в Эймсбери, сообщает в пятницу МИД Великобритании.

"Великобритания пригласила независимых технических экспертов из международного органа надзора за химическим оружием посетить Великобританию в начале следующей недели, чтобы они независимо подтвердили специфику нервно-паралитического вещества, из-за которого погиб подданный Великобритании в Эймсбери, а еще один находится в серьезном состоянии в больнице", - сообщает британское внешнеполитическое ведомство.

В ходе поездки, отмечает британский МИД, эксперты ОЗХО смогут собрать пробы, которые в дальнейшем проанализируют аккредитованные ОЗХО лаборатории.

Ранее сообщалось, что 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.